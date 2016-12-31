В результате крушения одномоторного самолета в США погибли четыре человека

Согласно официальным сведениям, связь с пилотом одномоторного самолета Сessna была потеряна еще в минувший четверг, 29 декабря, после того как транспорт вылетел из Сиэтла. Однако обнаружить обломки небольшого воздушного средства удалось только спустя почти сутки. Рухнул частный одномоторный самолет в северо-западной части Вашингтона, а выявить фрагменты Сessna смогли во время поисков с высоты. Источники уточняют, что на борту находились четыре человека, тела которых нашли на месте крушения. Все пассажиры и пилот на тот момент уже не подавали признаков жизни.Теперь опознать тела должны родственники погибших, а по факту крушения Сessna соответствующие службы начали проверку. Что послужило причиной произошедшего до настоящего времени неизвестно, однако обрабатываются несколько версий.

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