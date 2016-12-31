В Карелии пропали две несовершеннолетние девочки

Алеся Каткова ушла из дома в синей пуховой "парке", джинсах и серых валенках на тракторной подошве. Её подруга Лиза была одета в пуховую куртку "парка" темно-зелёного цвета, синие джинсы, валенки на тракторной подошве и шарф коричневого цвета.По данным сотрудников правоохранительных органов, одна из девушек поддерживала отношения с местным жителем, который был её молодым человеком. На данный момент он содействует следствию в нахождении пропавших несовершеннолетних девушек. Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию, помочь следствию, позвонив по телефону 102.

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