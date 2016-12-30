В Подмосковье из-за ДТП на трассу высыпалась красная икра

В Подмосковье на Симферопольской трассе произошло ДТП с фурой и грузовой "Газелью", водитель которой вёз на автомобиле красную икру. По данным сотрудников правоохранительных органов, в аварии никто не пострадал.В результате происшествия "Газель" перевернулась, и на проезжую часть посыпались коробки с красной икрой. Сотрудникам ГИБДД пришлось на некоторое время перекрыть движение по трассе, так как машины начали буксовать из-за деликатеса, оказавшегося на асфальте.

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