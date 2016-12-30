Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: новости сегодня о том, почему упал самолет

Вокруг крушения самолета Ту-154 в Сочи уже сказано и написано много всего как официального, так и с позиции предположений. Однако до сих пор никто не может с уверенностью рассуждать о причинах катастрофы, которая унесла жизни 92 человек.Следователи предпочитают опираться на следующие версии: техническая неисправность воздушного судна, либо же ошибка пилотов. Но в обществе эти версии не находят поддержки, потому что самолет регулярно обследовался и перед вылетом из Сочи у него никаких проблем обнаружено не было. В свою очередь члены экипажа отличались колоссальным опытом и вряд ли могли допустить какие-то огрехи при наборе высоты. Ведь, как известно, Ту-154 рухнул практически сразу же после взлета из аэропорта Адлера.Специалисты, которые расследуют крушение Ту-154 в Черном море, исключили из списка вероятных причин трагедии теракт и сложные метеоусловия. Промежуточные итоги удалось подвести после получения первых данных с бортовых самописцев.Участники расследования не установили последствия взрыва или какого-либо технического вмешательства извне. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", - сообщил источник, знакомый с ситуацией изнутри.Накануне на военно-мемориальном кладбище в Мытищах прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154, остальных похоронят после генетических экспертиз.Еще 13 жертв катастрофы Ту-154 будут похоронены на федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах.«И еще 13 семей на сегодняшний день высказали свое желание, чтобы их родственники были захоронены там (в Мытищах - прим. ред.). К великому сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что все остальные похороны будут по завершению генетической экспертизы", - пояснил Николай Панков, заместитель министра обороны РФ.При этом в Минздраве отмечают, что на проведение генетических экспертиз для идентификации жертв катастрофы Ту-154 понадобится около месяца. Все необходимые биологические материалы у родственников уже взяли. Ранее сообщалось, что на поверхность достали 19 погибших и более 230 фрагментов тел.Игорь Каграманян, заместитель главы Минздрава РФ: «Взяты биологические материалы от всех родственников погибших по проведению соответствующих процедур. Мы рассчитываем, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены».Уточняется, что Минобороны РФ взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154.На момент завершения активных поисков в Черном море удалось найти 19 тел погибших и 230 фрагментов. Похороны помощницы главы департамента культуры Минобороны Оксаны Бадрутдиновой (ее опознали первой) прошли 28 декабря в подмосковных Мытищах. Родственники погибших уже начали получать компенсации: до 7,8 миллиона рублей - семьи военнослужащих, до трех миллионов - гражданских.Тем временем, пару дней назад стало известно о том, что Сбербанк заявил, что спишет долги по кредитам своих клиентов, находившихся на борту.Минобороны занялось воссозданием ансамбля песни и пляски имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе. Глава ведомства Сергей Шойгу распорядился выделить для новых артистов 70 квартир. Ожидается, что конкурс для набора пройдет в начале 2017 года.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Он направлялся из Сочи в Сирию и упал в Черное море спустя несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди них - артисты ансамбля Минобороны имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды» и госслужащие. Все они погибли. Пассажиры самолета направлялись в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом членов российской группировки на базе Хмеймим.

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