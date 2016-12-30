Крушение самолета в Сочи, новости сегодня: почему упал Ту-154, причины катастрофы

Количество версий о причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи, что произошло несколько дней назад, продолжает множиться. В основном происходит это по причине повышенного интереса населения к причинам катастрофы, которые зачастую представляются мнимыми.
На сегодняшний день следователи в официальных заключениях указывают на то, что вполне возможно, что имелись технические неполадки у лайнера. Вместе с этим в число приоритетных версий входит и ошибка пилотирования. Однако обе эти версии не представляются убедительными, так как самолет был свежим в плане ремонтных работ и никогда не вызывал сомнений у специалистов, тогда как члены экипажа представляли из себя опытнейших летчиков, за плечами которых множество нештатных ситуаций и успешных выходов из них. Тем временем, новые факты заставляют вновь и вновь думать о самых разнообразных версиях ЧП.Крушение самолета в Сочи, причины: Ту-154 проходил внеплановый ремонт
Самолет Ту-154, потерпевший крушение 25 декабря в районе Сочи, проходил не только капитальный ремонт в 2014 году, но и внеплановый перед самой катастрофой. Об этом рассказали источники, которые сослались на документы, изъятые следователями на Самарском авиационном заводе "Авиакор", где был произведен самолет.
Согласно этим данным, Ту-154 с бортовым номером RA-85572 поступил на завод в декабре 2016 года. Причиной внепланового ремонта стала течь крыла (разгерметизация топливного бака). После восстановления самолет был успешно испытан, и заказчик в лице Министерства обороны принял воздушное судно на работу.
Тем временем, становятся известными все новые подробности катастрофы Ту-154 у берегов Сочи. В Минобороны заявили, что нештатная ситуация на борту лайнера развивалась всего 10 секунд, до этого полет шел по плану.Упал самолет Ту-154 в Сочи: что было в последние 10 секунд полета
Данные, записанные на пленку черных ящиков, можно не сомневаться, прольют свет на все обстоятельства последнего полета. Сделать полную расшифровку самописцев специалисты планируют в течение 10 дней. Но уже сейчас известны некоторые детали.
"Весь полет проходил около 70 секунд, - сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. - Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров. На этом эшелоне скорость около 360-370 километров в час".
Прокомментировали в комиссии и просочившуюся в прессу информацию о возможной неисправности закрылков - якобы в последние секунды полета летчики говорили об этом.
"Радиообмен был крайне краток, - поведал Байнетов. - Особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд? Пока я не могу сказать ни про закрылки, ни про другие вещи, которые мы слышали. Все было достаточно штатно, но фраза командира одна - анализ этой фразы - говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чем она нам не говорит".Авиакатастрофа 25.12.2016 с Ту-154: погибших продолжат искать в январе
Поиски погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи продолжатся в ближайшее время, но сокращенным составом группировки МЧС РФ. Представитель экстренных служб подчеркнул, что происходит постоянная ротация спасателей, в ходе которой "одни уезжают, другие заезжают".
"Идет перегруппировка. Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда "Кубань - Спас" будут работать на прибрежной территории, предварительно, до 9 января включительно", - пояснил источник в ведомстве.
По его словам, всех спасателей группируют по участкам, продолжается мониторинг ситуации. "У спасателей нет выходных и праздников. Мы работаем в круглосуточном режиме", - добавил представитель экстренных служб.
Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека: военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, замечательная Доктор Лиза. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС России на авиабазе Хмеймим.
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