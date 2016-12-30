Крушение самолета в Сочи, новости сегодня: почему упал Ту-154, причины катастрофы

Количество версий о причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи, что произошло несколько дней назад, продолжает множиться. В основном происходит это по причине повышенного интереса населения к причинам катастрофы, которые зачастую представляются мнимыми.На сегодняшний день следователи в официальных заключениях указывают на то, что вполне возможно, что имелись технические неполадки у лайнера. Вместе с этим в число приоритетных версий входит и ошибка пилотирования. Однако обе эти версии не представляются убедительными, так как самолет был свежим в плане ремонтных работ и никогда не вызывал сомнений у специалистов, тогда как члены экипажа представляли из себя опытнейших летчиков, за плечами которых множество нештатных ситуаций и успешных выходов из них. Тем временем, новые факты заставляют вновь и вновь думать о самых разнообразных версиях ЧП.Самолет Ту-154, потерпевший крушение 25 декабря в районе Сочи, проходил не только капитальный ремонт в 2014 году, но и внеплановый перед самой катастрофой. Об этом рассказали источники, которые сослались на документы, изъятые следователями на Самарском авиационном заводе "Авиакор", где был произведен самолет.Согласно этим данным, Ту-154 с бортовым номером RA-85572 поступил на завод в декабре 2016 года. Причиной внепланового ремонта стала течь крыла (разгерметизация топливного бака). После восстановления самолет был успешно испытан, и заказчик в лице Министерства обороны принял воздушное судно на работу.Тем временем, становятся известными все новые подробности катастрофы Ту-154 у берегов Сочи. В Минобороны заявили, что нештатная ситуация на борту лайнера развивалась всего 10 секунд, до этого полет шел по плану.Данные, записанные на пленку черных ящиков, можно не сомневаться, прольют свет на все обстоятельства последнего полета. Сделать полную расшифровку самописцев специалисты планируют в течение 10 дней. Но уже сейчас известны некоторые детали."Весь полет проходил около 70 секунд, - сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. - Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров. На этом эшелоне скорость около 360-370 километров в час".Прокомментировали в комиссии и просочившуюся в прессу информацию о возможной неисправности закрылков - якобы в последние секунды полета летчики говорили об этом."Радиообмен был крайне краток, - поведал Байнетов. - Особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд? Пока я не могу сказать ни про закрылки, ни про другие вещи, которые мы слышали. Все было достаточно штатно, но фраза командира одна - анализ этой фразы - говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чем она нам не говорит".Поиски погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи продолжатся в ближайшее время, но сокращенным составом группировки МЧС РФ. Представитель экстренных служб подчеркнул, что происходит постоянная ротация спасателей, в ходе которой "одни уезжают, другие заезжают"."Идет перегруппировка. Поиски продолжаются. При этом все сотрудники отряда "Кубань - Спас" будут работать на прибрежной территории, предварительно, до 9 января включительно", - пояснил источник в ведомстве.По его словам, всех спасателей группируют по участкам, продолжается мониторинг ситуации. "У спасателей нет выходных и праздников. Мы работаем в круглосуточном режиме", - добавил представитель экстренных служб.Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека: военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, замечательная Доктор Лиза. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165401-news.html