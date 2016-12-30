В одном из домов Омска нашли мумии пенсионерки и ее сына

Погибших нашли вчера днем в пятиэтажном доме по проспекту Мира. Проведя вскрытие замков, в квартире обнаружили два тела 76-летней пенсионерки и ее 46-летнего сына. Правоохранительные органы не обнаружили следов насильственной смерти, но кое-что их все же удивило. Медики установили дату смерти – более трех месяцев назад.За все это время никто не удивился исчезновению этих людей и не услышал трупного запаха. На данный момент смрад выветрился из квартиры, но следователи не понимают, как можно было его игнорировать. Запах должен был просочиться по вентиляции, через окна или из-под дверей.Тела практически превратились в мумии. На данный момент следком ведет расследование по факту гибели двух жителей Омска.

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