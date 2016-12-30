Авторизация
 
  • 16:32 – Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо 
  • 16:32 – Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании 
  • 16:32 – "Столото": миллиард в новогоднюю ночь, правила игры, где купить билеты, стоимость 
  • 16:28 – Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция 


Под Новосибирском в ДТП погибла 5-летняя девочка и водитель

Пятилетняя девочка стала жертвой автомобильной аварии, произошедшей под Новосибирском. О деталях ДТП на трассе «Новосибирск-Иркутск» стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления МВД РФ.

Под Новосибирском в ДТП погибла 5-летняя девочка и водитель


Официальный источник сообщил, что 30 декабря в ДТП под Новосибирском скончалась 5-летняя девочка и водитель транспортного средства. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением причины, по которой транспортное средство выехало на встречную полосу.

Причиной смерти девочки и водителя машины стали многочисленные травмы, полученные ими при столкновении авто с большегрузом, двигавшегося на встречу. При этом мужчина скончался на месте. Девочка на момент инцидента была жива. Ее с тяжелыми травмами оперативно доставили в клинику, где она позже скончалась, вопреки стараниям врачей.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165382-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.2301
-0.25%
72.8439
+0.48%
1.1413
-0.88%
0.2079
-0.29%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 302
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 242
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 963
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 911
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 851
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 838
  • 0
Список и Фото всех погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи 25 12 2016
  • 18:55
  • 794
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 706
  • 0
Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо
  • 16:32
  • 0
  • 0
Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании
  • 16:32
  • 0
  • 0
  • 16:32
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция
  • 16:28
  • 0
  • 0
Блюда на Новый год 2017: рецепты салатов, закусок, горячего с фото, самые вкусные и простые рецепты
  • 16:28
  • 0
  • 0
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
  • 16:23
  • 0
  • 0
Британский кабмин подверг критике слова Керри об Израиле
  • 16:18
  • 0
  • 0
Катя Король поздравила Юлию Митюнину с выходом клипа «Падай или лети»
  • 16:12
  • 0
  • 0
Сирия сегодня 2016: новости 30 декабря, обзор военных действий и ситуация в Сирии, последние новости сегодня, 30.12.2016, из Алеппо
  • 16:32
  • 0
  • 0
Джигурда показал секс-видео с Людмилой Браташ: поклонники обвинили актера в изнасиловании
  • 16:32
  • 0
  • 0
  • 16:32
  • 0
  • 0
Голос 5 сезон Финал 30 декабря 2016: прямая трансляция
  • 16:28
  • 0
  • 0
Блюда на Новый год 2017: рецепты салатов, закусок, горячего с фото, самые вкусные и простые рецепты
  • 16:28
  • 0
  • 0
Филипп Киркоров похвастался новогодней обстановкой в особняке
  • 16:23
  • 0
  • 0
Британский кабмин подверг критике слова Керри об Израиле
  • 16:18
  • 0
  • 0
Катя Король поздравила Юлию Митюнину с выходом клипа «Падай или лети»
  • 16:12
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров