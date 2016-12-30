Под Новосибирском в ДТП погибла 5-летняя девочка и водитель

Пятилетняя девочка стала жертвой автомобильной аварии, произошедшей под Новосибирском. О деталях ДТП на трассе «Новосибирск-Иркутск» стало известно из сообщения пресс-службы регионального управления МВД РФ.
Официальный источник сообщил, что 30 декабря в ДТП под Новосибирском скончалась 5-летняя девочка и водитель транспортного средства. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением причины, по которой транспортное средство выехало на встречную полосу.
Причиной смерти девочки и водителя машины стали многочисленные травмы, полученные ими при столкновении авто с большегрузом, двигавшегося на встречу. При этом мужчина скончался на месте. Девочка на момент инцидента была жива. Ее с тяжелыми травмами оперативно доставили в клинику, где она позже скончалась, вопреки стараниям врачей.
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