Пермские родители намерены разобраться со "школой-концлагерем"

Пермские родители намерены разобраться с директором местной школы. Ученики младших классов часто жалуются на учителей, приходят домой голодными, и бьются в истериках.
Дело в том, что после того как участились жалобы детей на то, что в школе их избивают, морят голодом, держат в холодных классах и заставляют дышать парами от краски, в следствие чего было отравлено сразу 40 учащихся, родители не на шутку испугались за здоровье своих детей. Однако директор не признает вины и учителя отмалчиваются по всем вопросам.
Родители не собираются пускать все на самотек и хотят разобраться в чудовищной организации учебного процесса. Они рассказали местным СМИ, что направили все материалы в Следственный комитет.
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