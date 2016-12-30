Москвичка заявила в полицию на парня, сбежавшего после секса

В правоохранительные органы Москвы с просьбой найти пропавшего человека обратилась недавно 25-летняя местная жительница. По ее словам, она провела с молодым человеком ночь с 16 на 17 декабря, а после – он ушел, и девушка хочет его разыскать.
После проведенной вечеринки и будучи сильно пьяной, молодая женщина пригласила мужчину, с которым познакомилась только что, к себе домой. Новый знакомый провел ночь с москвичкой, а когда она проснулась на следующий день – его и след простыл. По словам «пострадавшей», у нее нет желания наказывать сбежавшего или высказывать ему какие-то претензии. Она просто ищет его, чтобы заново познакомиться, поскольку, видимо, кроме легких ощущений удовлетворенности у дамы в памяти ничего не осталось.
Её знакомые, которые присутствовал на вечеринке, ничего нового полиции не рассказали, потому что никто не знает загадочного парня. Но отчаянная москвичка не теряет надежды, что с помощью сотрудников полиции ей удастся «выйти на след».
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