Москвичка заявила в полицию на парня, сбежавшего после секса

После проведенной вечеринки и будучи сильно пьяной, молодая женщина пригласила мужчину, с которым познакомилась только что, к себе домой. Новый знакомый провел ночь с москвичкой, а когда она проснулась на следующий день – его и след простыл. По словам «пострадавшей», у нее нет желания наказывать сбежавшего или высказывать ему какие-то претензии. Она просто ищет его, чтобы заново познакомиться, поскольку, видимо, кроме легких ощущений удовлетворенности у дамы в памяти ничего не осталось.Её знакомые, которые присутствовал на вечеринке, ничего нового полиции не рассказали, потому что никто не знает загадочного парня. Но отчаянная москвичка не теряет надежды, что с помощью сотрудников полиции ей удастся «выйти на след».

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