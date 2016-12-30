Пострадавший в ДТП с Верой Алентовой рассказал о ее бегстве

Народная артистка России Вера Алентова стала виновницей аварии на улице Садовая-Триумфальная в Москве. Об этом сообщил в СМИ пострадавший водитель.
Инцидент случился 27 декабря. Накануне журналистам удалось связаться с пострадавшим и выяснить все обстоятельства происшествия. Молодой человек ездил по городу на служебном автомобиле. В центре Москвы он сделал остановку, связанную с рабочими вопросами. После водитель почувствовал, как содрогнулась машина и увидел объезжающею его иномарку. Мужчина наивно предположил, что виновник на Lexus RX остановится для переговоров, но он поспешил уехать.
Водитель поспешил записать номер и сообщить о случившемся в соответствующие инстанции. Хозяина автомобиля нашли очень быстро. Им оказалась актриса Вера Алентова. ГИБДД признала героиню фильма «Москва слезам не верит» виновной в ДТП. Сама артистка отрицает факт случившегося.
По данным потерпевшего, Lexus RX получил больше повреждений, чем его автомобиль. Вера Алентова так спешила скрыться, что стесала всю боковую часть автомобиля. Артистке пока выписали только административный штраф – 500 рублей.
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