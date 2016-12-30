Вице-мэра Краснодара арестовали за превышение должностных полномочий

Вице-мэра Краснодара арестовали на два месяца. Госслужащая Ольга Яковлева нарушила ряд правил при согласовании сделки.
Следком Краснодара ведет расследование по делу Ольги Яковлевой. Суд принял решение арестовать вице-мэра на два месяца, так как она может попытаться спрятать улики. Яковлеву обвиняют в превышении своих полномочий. По версии следствия, госслужащая оформила сделку между компанией-инвестором и МУП «Водоканал» незаконным образом. Вкладчик собирался построить в центре Краснодара под резервуарной станцией многоярусную парковку. Объект водоснабжения должен был подлежать реконструкции, а вид использования земли – изменен.
При оформлении сделки Яковлева допустила ряд нарушений. Не было проведено общественное слушание и торги, а форма товарищества между компаниями оказалась неприемлемой.
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