В Москве в ТЦ избили блогера-андрогина

Оказалось, что молодые люди были недовольны высказываниями, которые блогеры допустили во время своих интернет-трансляций.Напомним, Влад Миров и Андрей Петров – популярные блогеры-андрогины, за которыми следят более 100 тыс. пользователей.

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