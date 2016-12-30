В Москве в ТЦ избили блогера-андрогина

В одном из торговых центров Москвы избили Андрея Петрова, известного блогера-андрогина. В сеть попал видеоролик с инцидентом, на котором видно, как группа молодух людей окружает звезду и его друга и предъявляют претензии.
Оказалось, что молодые люди были недовольны высказываниями, которые блогеры допустили во время своих интернет-трансляций.
Напомним, Влад Миров и Андрей Петров – популярные блогеры-андрогины, за которыми следят более 100 тыс. пользователей.
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