Грабитель жестоко избил пожилую женщину в Москве из-за 5 тысяч рублей

Злоумышленник напал на пенсионерку в парадном одного из столичных домов. Неизвестный мужчина, угрожая женщине похожим на нож предметом, ударил старушку кулаком в лицо и, отобрав сумку, в которой находились 5 тысяч рублей, скрылся с места ограбления.По факту происшествия в Москве сотрудники МВД возбудили уголовное дело. Неизвестному вменяется разбой.Поиски грабители продолжаются.

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