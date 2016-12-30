Грабитель жестоко избил пожилую женщину в Москве из-за 5 тысяч рублей

Неизвестный грабитель напал на пожилую женщину в подъезде многоэтажного дома на западе Москвы. Мужчина вначале жестоко избил женщину, а затем выхватил из ее рук сумку с 5 тысячами рублей.
Злоумышленник напал на пенсионерку в парадном одного из столичных домов. Неизвестный мужчина, угрожая женщине похожим на нож предметом, ударил старушку кулаком в лицо и, отобрав сумку, в которой находились 5 тысяч рублей, скрылся с места ограбления. По факту происшествия в Москве сотрудники МВД возбудили уголовное дело. Неизвестному вменяется разбой. Поиски грабители продолжаются.
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