На Алтае в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В ГИБДД уже успели установить, что произошло столкновение автобуса ПАЗ-32054 и легковых автомобилей иностранного производства KIA Sportage и Toyota Camry.В ходе проведения правоохранителями предварительной проверки было установлено, что водитель автобуса правильно не оценил ситуацию на проезжей части, как следствие не справился с управлением. В результате и произошло столкновение с автомобилем KIA. Так как автобус отбросило на «встречку», была задета еще и Toyota.Среди пострадавших присутствовал один ребенок, его сразу отправили в больницу. Остальным пострадавшим медработники оказали помощь на месте ДТП.

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