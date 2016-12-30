В Новосибирске авто c мамой и ребенком попало в ДТП, есть жертвы

Крупное ДТП произошло 29 декабря на автомобильной дороге Новосибирск - Иркутск. На трассе «Тойота Витц» с мамой и ребенком в салоне врезалась в «Тойоту Марк II». Один человек погиб на месте аварии, еще трое, в том числе и 6-летний ребенок, были госпитализированы.
На 64-м километре автодороги Новосибирск - Иркутск, которая проходит в Мошковском районе около шести часов вечера автомобиль «Тойота Витц», под управлением водителя-женщины, вылетел на встречную полосу и на огромной скорости врезался в лоб иномарке «Тойота Марк II». 29-летняя женщина, находившаяся за рулем «Витца» погибла на месте, 6-летняя девочка, которая также находилась в этом авто была экстренно госпитализирована. Жизнь ребенку, вероятно, спасло детское кресло безопасности. Также в аварии пострадали водитель и пассажирка «Тойоты Марк» 29 лет. Медики диагностировали у них переломы и ушибы ребер.
По словам близкой знакомой погибшей женщины, та ехала с дочкой праздновать Новый год в гости к родителям из Новосибирска в поселок Юргинский. Муж погибшей находится на вахте. Помимо этого, один из сотрудников «скорой» помощи рассказал в соцсетях, что девочку госпитализировали в состоянии комы. Чтобы стабилизировать состояние ребенка из Новосибирска приезжали две бригады врачей.
Обстоятельства, при которых произошло это смертельное ДТП, устанавливаются.
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