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В Китае гигантская панда напала на ученого

На сотрудника одного из научно-исследовательских центров в Китае напала большая панда. Инцидент прошел в провинции Сычуань. Сведениями делятся местные новостные источники.

В Китае гигантская панда напала на ученого


Случай был зафиксирован еще 17 декабря. Он произошел в тренировочном центре для панд, расположенном в горах Тяньтай. Именно там медведей готовят к жизни в дикой природе.

На ученого-селекционера напала 16-летняя самка панды Си Мэй. Это произошло, когда он пытался найти ее детеныша в вольере. В результате мужчина получил травмы ног и рук. Руководство базы узнало о происшествие по радиосвязи.

На данный момент пострадавший находится в медучреждении. Ему пришлось сделать операцию. Сейчас состояние здоровья китайского ученого квалифицируется как стабильное. Сообщается, что агрессия, провяленная пандой, была вызвана тем, что животное хотело защитить детеныша.

Отметим, что гигантские панды пребывают под угрозой исчезновения. Данный вид обладает крайне низкой плодовитостью, особенно, если речь ведется о неволе. Ареал обитания гигантских панд находится в центре КНР.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165200-news.html
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