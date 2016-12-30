В аэропорт в Якутске два самолета вернулись из-за неисправностей

Один самолет выполнял рейс под номером 423 и должен был направляться в Батагай. На борту данного лайнера находились 64 пассажира и 2 члена экипажа. Впоследствии воздушное судно успешно вернулось обратно в аэропорт.Неполадки были выявлены на самолете АН-24, который осуществлял полет в Мому. У лайнера отказал правый двигатель, поэтому он также вернулся в аэропорт. В том момент на его борту находились 23 человека, в том числе 4 члена экипажа.По факту выявления неполадок авиакомпания инициировала проверку. Для этого назначена спецкомиссия.

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