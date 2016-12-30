Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: версии, последние новости о расследовании

Расследование причин крушения самолета Ту-154 в Сочи продолжается полным ходом. Как и прежде, рассматривается несколько версий, но называть и выделять какую-то в приоритетном порядке нельзя. По-крайней мере, это не хочет делать следствие.Согласно предварительному анализу показаний черного ящика разбившегося рядом с Сочи военного самолета Ту-154, в результате чего погибли 92 человека, подтверждает версию о том, что пилоты допустили фатальные ошибки. Вместе с этим накануне следственные органы проинформировали о том, что установлены и допрошены новые очевидцы трагедии. Однако их показания пока не раскрываются.Тем временем, сотрудники ФСБ РФ отмечают, что нельзя исключать и другие версии катастрофы, а именно: некачественное топливо, попадание в двигатель посторонних предметов, техническая неисправность воздушного лайнера. Благодаря обнародованию данных с бортового самописца, количество предположений удалось сузить, о чем проинформировали представители Минобороны России.Специалисты завершили первую фазу поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154. Об этом поведал осведомленный источник в правоохранительных органах."Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке в Сочи, где специалисты проведут «выкладку» разбившегося воздушного судна", - отметил специалист.Кроме того, он уточнил, что большая часть фрагментов самолета поднята из воды на поверхность. Отметим также, что на данный момент спасатели нашли 19 тел погибших, 17 из которых уже доставлены в Москву для опознания.

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