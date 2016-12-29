В Москве взрослые мужчина и женщина жестоко избили школьника

Следствие разбирается в происшествии, которое произошло на одной из улиц Москвы. В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что к ее ребенку подошли неизвестные мужчина и женщина. Вначале они нанесли ребенку телесные повреждения, а после этого потребовали перевести денежные средства с телефона на банковскую карту. После того, как школьник перевел деньги, злоумышленники сбежали.Подозреваемых в совершении нападения уже задержали. Расследование продолжается.

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