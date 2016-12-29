В Москве взрослые мужчина и женщина жестоко избили школьника

Разбойное нападение на школьника произошло в Москве, прямо у подъезда дома, где проживает мальчик. Мать пострадавшего ребенка обратилась в правоохранительные органы.
Следствие разбирается в происшествии, которое произошло на одной из улиц Москвы. В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что к ее ребенку подошли неизвестные мужчина и женщина. Вначале они нанесли ребенку телесные повреждения, а после этого потребовали перевести денежные средства с телефона на банковскую карту. После того, как школьник перевел деньги, злоумышленники сбежали. Подозреваемых в совершении нападения уже задержали. Расследование продолжается.
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