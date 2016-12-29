На Люблинской в Москве автомобиль врезался в заправку и загорелся

Машина врезалась в заправку на улице Люблинской в Москве, после чего сразу загорелась. Сотрудники заправки успели потушить горящее авто. К счастью, во время ДТП никто не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте автокатастрофы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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