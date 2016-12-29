В Свердловской области из-за неработающего лифта умерла пенсионерка

До своей квартиры женщина, возвращаясь с покупками, не дошла всего один этаж. По словам мужа погибшей она, как и многие другие пожилые люди, была вынуждена несколько раз за день подниматься пешком по лестничной площадке из-за неработающих лифтов, которые были отключены с конца октября. При этом производился демонтаж старых лифтов на новые кабины, однако их до сих пор не запустили.По словам представителя подрядчика "Щербинского лифтостроительного завода", который проводил работы по замене лифтов, готовые грузоподъемные машины простаивают по причине отсутствия в них диспетчерской связи. Задержка произошла из-за повторного согласования подрядчиком и фондом капремонта по поводу установки более современной диспетчерской связи через Интернет связь, а не с помощью телефонных проводов.На сегодняшний день должны быть переданы документы экспертной комиссии, а уже после новогодних праздников, скорее всего, состоится приёмка готовых лифтов в доме.

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