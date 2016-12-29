Началась выкладка основных фрагментов Ту-154

Сегодня прошла пресс-конференция по поводу результатов работ правительственной комиссии. Рабочая группа сформирована для повышения эффективности расследования причин авиакатастрофы и помощи родственникам погибших.Максим Соколов заявил, что всего найдено более 200 фрагментов Ту-154. Наиболее крупные удалось обнаружить при помощи спутников. На данный момент основная часть операции завершена, но до закрытия расследования еще далеко.Расшифровка бортовых самописцев займет не меньше 10 дней, а на распознание жертв авиакатастрофы уйдет около месяца или больше. Поисковый отряд продолжает свою миссию. Работы будут осуществляться на протяжении всех праздников.

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