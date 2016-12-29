Комиссия назвала предварительную версию причины катастрофы Ту-154

29 декабря глава Минтранса выступил перед журналистами и озвучил предварительную версию падения Ту-154. По мнению экспертов, на борту самолета могла внештатно сработать техника. При этом Соколов потребовал воздержаться от распространения любых версий падения Ту-154 до окончания расследования.В Министерстве обороны России считают, что заключительные выводы по причинам катастрофы самолета будут озвучены не ранее, чем через 30 дней. Осложняет расследование то, что при падении в Черное море, воздушное судно практически полностью разрушилось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164910-news.html