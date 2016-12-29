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Комиссия назвала предварительную версию причины катастрофы Ту-154

Правительственная комиссия, которую возглавляет министр транспорта России Максим Соколов, озвучила предварительную версию причины авиакатастрофы Ту-154. Согласно расследованию, на борту самолета могла сработать техника.

Комиссия назвала предварительную версию причины катастрофы Ту-154


29 декабря глава Минтранса выступил перед журналистами и озвучил предварительную версию падения Ту-154. По мнению экспертов, на борту самолета могла внештатно сработать техника. При этом Соколов потребовал воздержаться от распространения любых версий падения Ту-154 до окончания расследования.
В Министерстве обороны России считают, что заключительные выводы по причинам катастрофы самолета будут озвучены не ранее, чем через 30 дней. Осложняет расследование то, что при падении в Черное море, воздушное судно практически полностью разрушилось.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164910-news.html
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