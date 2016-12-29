На Ставрополье в ДТП погибли шесть человек

Два автомобиля столкнулись на Ставрополье на 183 километре автомобильной дороги «Кочубей - Минеральные Воды». Погибли четверо мужчин и две женщины.Как сообщает ГИБДД, водитель Lada Priora, направляясь из села Левокумское в Буденновск, потерял управление и, вылетев на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Нива.По информации Госавтоинспекции, в момент столкновения в автомобиле Lada Priora находились пять человек, а в автомобиле Нива только водитель. Четыре человека из Lada и водитель Нивы погибли на месте аварии, еще один человек скончался в больнице.Остальная информация выясняется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164884-news.html