На Ставрополье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в крупном ДТП на Ставрополье. Страшная авария произошла в Левокумском районе ночью 29 декабря.
Два автомобиля столкнулись на Ставрополье на 183 километре автомобильной дороги «Кочубей - Минеральные Воды». Погибли четверо мужчин и две женщины. Как сообщает ГИБДД, водитель Lada Priora, направляясь из села Левокумское в Буденновск, потерял управление и, вылетев на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Нива.
По информации Госавтоинспекции, в момент столкновения в автомобиле Lada Priora находились пять человек, а в автомобиле Нива только водитель. Четыре человека из Lada и водитель Нивы погибли на месте аварии, еще один человек скончался в больнице.
Остальная информация выясняется.
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