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На Ставрополье в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек погибли в крупном ДТП на Ставрополье. Страшная авария произошла в Левокумском районе ночью 29 декабря.

На Ставрополье в ДТП погибли шесть человек


Два автомобиля столкнулись на Ставрополье на 183 километре автомобильной дороги «Кочубей - Минеральные Воды». Погибли четверо мужчин и две женщины.
Как сообщает ГИБДД, водитель Lada Priora, направляясь из села Левокумское в Буденновск, потерял управление и, вылетев на встречную полосу движения, столкнулся с автомобилем Нива.
На Ставрополье в ДТП погибли шесть человек


По информации Госавтоинспекции, в момент столкновения в автомобиле Lada Priora находились пять человек, а в автомобиле Нива только водитель. Четыре человека из Lada и водитель Нивы погибли на месте аварии, еще один человек скончался в больнице.

Остальная информация выясняется.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164884-news.html
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