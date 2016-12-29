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Стая собак напала на подростка в самом центре Иркутска

В центре Иркутска возле городского парка стая агрессивных собак напала на беззащитного подростка. Потерпевшая обратилась в травмпункт, где ей оказали необходимую помощь. По факту происшествия проводят необходимую проверку.

Стая собак напала на подростка в самом центре Иркутска


Представители Следственного комитета информируют, что в городе Иркутске сотрудники уполномоченных органов работают над выяснением обстоятельств нападения стаи уличных собак на подростка. Инцидент произошел в центральном районе города.

17-летняя иркутянка вследствие атаки агрессивными животными, получила множественные укусы и травмы. Она сумела самостоятельно добраться до ближайшего травмпункта, где медики оказали ей первую помощь, а затем назначили необходимое лечение.

Следственный комитет может прийти к выводу о наличии в случившемся вины халатных чиновников, однако на данный момент уголовное дело не открывали. Обстоятельства дела нуждаются в дополнительной проверке.


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