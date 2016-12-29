Стая собак напала на подростка в самом центре Иркутска

Представители Следственного комитета информируют, что в городе Иркутске сотрудники уполномоченных органов работают над выяснением обстоятельств нападения стаи уличных собак на подростка. Инцидент произошел в центральном районе города.17-летняя иркутянка вследствие атаки агрессивными животными, получила множественные укусы и травмы. Она сумела самостоятельно добраться до ближайшего травмпункта, где медики оказали ей первую помощь, а затем назначили необходимое лечение.Следственный комитет может прийти к выводу о наличии в случившемся вины халатных чиновников, однако на данный момент уголовное дело не открывали. Обстоятельства дела нуждаются в дополнительной проверке.

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