Третий чёрный ящик Ту-154 разрушен

По сведениям ТАСС, третий чёрный ящик претерпевшего авиакатастрофу военного самолёта Ту-154 разрушен. Ещё два черных ящика найдены, они находятся в Москве, их состояние удовлетворительное.
Как сообщают работники ТАСС, третий чёрный ящик находился в хвосте самолёта. Водолазам удалось поднять лишь плёнку от него. Ещё два чёрных ящика в удовлетворительном состоянии, они отправлены в Москву. Сегодня спасатели сообщили о завершении поисков фрагментов разбившегося самолёта, теперь их будут выкладывать на площади в Сочи.
Как сообщают эксперты, самолёт Ту-154 разлетелся на 1800 кусков, специалисты надеются понять причину авиакатастрофы, собрав найденные осколки судна.
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