Третий чёрный ящик Ту-154 разрушен

Как сообщают работники ТАСС, третий чёрный ящик находился в хвосте самолёта. Водолазам удалось поднять лишь плёнку от него. Ещё два чёрных ящика в удовлетворительном состоянии, они отправлены в Москву. Сегодня спасатели сообщили о завершении поисков фрагментов разбившегося самолёта, теперь их будут выкладывать на площади в Сочи.Как сообщают эксперты, самолёт Ту-154 разлетелся на 1800 кусков, специалисты надеются понять причину авиакатастрофы, собрав найденные осколки судна.

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