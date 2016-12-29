Последние новости про самолет Ту-154: версию теракта успешно замалчивают?

Ситуация с крушением военного самолета Ту-154 в Сочи, произошедшего несколько дней назад, продолжает оставаться весьма загадочной. Несмотря на то, что следователи отвергают версию теракта, в обществе именно она приобретает все новые очертания.В пользу версии о том, что на борту воздушного судна все-таки случился взрыв, говорит несколько фактов. В первую очередь можно свидетельствовать о том, что до последнего момента экипаж лайнера не сообщал о каких-то технических неполадках. Во-вторых, мало кто из экспертов верит, что обломки самолета могли разлететься на расстояние в несколько километров при крушении Ту-154 с высоты в 600 метров. В-третьих, остается загадочным то обстоятельство, почему тела многих пассажиров оказались раздроблены на мелкие кусочки. Именно взрыв на борту может указывать на подобные трагические проявления, но никак не гидроудар, о котором так любят рассуждать следователи. Не стоит забывать и о видеозаписи, которая появилась в интернете со вспышкой в момент трагедии, которая имела место быть в небе над Черным морем, где и упал самолет.Также нужно заметить, что известный российский актер Станислав Садальский, который с самого начала не верил в версию о технической поломке или ошибке пилотирования, накануне пришел к выводу, что внутри салона воздушной машины на самом деле случился внештатная ситуация, связанная с посторонним воздействием. Он поведал, что с помощью источников в силовых ведомствах констатировал, что именно взрыв на борту военного самолета привел к трагедии."Знаю правду истина горька..1 000000% теракт. Мне сказали в Сочи, мои друганы из ФСБ, МВД, жители... рассказали, всё как есть.. нас и СМИ держут за дураков (( Дурак все равно не захочет верить в правду, если она отличается от его представлений", - заметил Садальский.Впрочем, какие-либо другие детали актер приводить не стал, поэтому его утверждения еще предстоит проверить. Примечательно, что в комментариях к этому сообщению поклонники Садальского в подавляющем большинстве поддержали данную версию, посетовав на то, что властям попросту не выгодно ее озвучивать на всю страну, потому что сразу же пошатнется не только имидж армии и соответствующих ведомств, отвечающих за безопасность, но еще и всего высшего эшелона власти.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился 25 декабря упав в Черное море через несколько минут после взлета. На борту судна находились 92 человека, все они погибли. Среди них находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лизаа такжже журналисты НТВ, Первого канала и "Звезды". К настоящему моменту из воды подняты тела 13 погибших.

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