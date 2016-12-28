В Афганистане казнили женщину отправившуюся за покупками без мужа

Губернатор провинции сообщил, что на сегодняшний день супруг 30-летней жертвы «Талибана» (запрещен в России) находится в Иране. В свою очередь боевики из местных группировок отрицают свою причастность к жестокой расправе над женщиной.На сегодняшний день фиксируется все больше случаев атак и бесчинств со стороны талибов, что связывают с отзывом большинства военнослужащих НАТО из Афганистана. Ранее контингент Североатлантического альянса контролировал соблюдение порядка в стране, противодействуя движению «Талибан».

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