В Афганистане казнили женщину отправившуюся за покупками без мужа

В провинции Сар-э-пул (Афганистан), находящейся под контролем талибов, группа вооруженных боевиков обезглавили женщину. Поводом для этого стало то, что жительница деревни Латти отправилась за покупками без мужа, сообщает издание The Daily Mail.
Губернатор провинции сообщил, что на сегодняшний день супруг 30-летней жертвы «Талибана» (запрещен в России) находится в Иране. В свою очередь боевики из местных группировок отрицают свою причастность к жестокой расправе над женщиной.
На сегодняшний день фиксируется все больше случаев атак и бесчинств со стороны талибов, что связывают с отзывом большинства военнослужащих НАТО из Афганистана. Ранее контингент Североатлантического альянса контролировал соблюдение порядка в стране, противодействуя движению «Талибан».
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