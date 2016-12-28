В Краснодарском крае во время свадьбы гости спасли утопающих отца и 9-летнюю дочь











Во время свадебного празднования молодожены и гости направились к реке, чтобы бросить в нее букет: согласно местной традиции, это сулит паре благополучие в семейной жизни. Но невольно гости и молодожены стали свидетелями жуткого инцидента.В начале они увидели, как отец достает из-под замерзшей воды реки свою маленькую дочь. После того, как она была уже на берегу, мужчина сам провалился в воду и не мог выбраться. Девочка кричала и просила о помощи - к счастью, гости на свадьбе услышали ее.Молодые парни смогли достать мужчину из воды. Как рассказал 36-летний отец, они с 9-летней дочкой гуляли по берегу, когда внезапно девочка выбежала на лед и провалилась под него. Когда мужчина вытащил дочку, то сам провалился под воду и не мог выбраться. К счастью для всех, инцидент закончился хорошо.

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