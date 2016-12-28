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Сын Жа Жа Габор скончался спустя неделю после смерти матери

Как сообщили западные информационные источники, 25 декабря сего года скончался приемный сын всемирно известной актрисы Жа Жа Габор Оливер. Он умер в Лос-Анджелесе от полученных травм в ДТП, которое случилось в день смерти его матери.

Сын Жа Жа Габор скончался спустя неделю после смерти матери


Управляя мотоциклом, парень столкнулся с автомобилем и получил серьезные травмы, впал в кому и, спустя неделю, умер. Молодой человек узнал о смерти матери в тот же день, который стал роковым и для него. Это произошло 18 декабря. Супруг Жа Жа Габор Фредерик Принц фон Анхальт получил сообщение о ДТП лишь на следующий вечер после произошедшего от коронера.

Жа Жа Габор стала известной актрисой благодаря выходу в свет фильма «Мулен Руж» Джона Хьюстона. Причиной ее смерти в возрасте 99 лет стал сердечный приступ.


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