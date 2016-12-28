Сын Жа Жа Габор скончался спустя неделю после смерти матери

Управляя мотоциклом, парень столкнулся с автомобилем и получил серьезные травмы, впал в кому и, спустя неделю, умер. Молодой человек узнал о смерти матери в тот же день, который стал роковым и для него. Это произошло 18 декабря. Супруг Жа Жа Габор Фредерик Принц фон Анхальт получил сообщение о ДТП лишь на следующий вечер после произошедшего от коронера.Жа Жа Габор стала известной актрисой благодаря выходу в свет фильма «Мулен Руж» Джона Хьюстона. Причиной ее смерти в возрасте 99 лет стал сердечный приступ.

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