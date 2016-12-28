В США подростки устроили массовые драки в торговых центрах 12 штатов

В США на рождественские каникулы подростки устроили массовые потасовки в ряде торговых центров, сообщает издание New York Mag. Внимание к инцидентам привлекли опубликованные в Сети видео шокированных покупателей.
Всего за последние четыре дня сотрудники полиции США зафиксировали более десятка стычек несовершеннолетних американцев в супермаркетах 12 штатов. Если одни из стычек заканчивались проведением разъяснительных бесед сотрудниками полиции, то в некоторых случаях не обошлось без арестов особо буйных молодых людей. Одним из крупнейших случаев считается потасовка в ТЦ Hullen Mall в техасском Форт-Уэрте, где насчитывалось около 200 участников. В результате пришлось вызывать к месту инцидента спецназ.
Причиной другой драки, в Чаттануге, стал запуск фейерверка в направлении толпы прямо в здании торгового центра. В конечном итоге никто не получил тяжелых травм, требовавших срочной госпитализации. Результатом такого поведения подростков в рождественские каникулы является ужесточение правил со стороны владельцев ТЦ. В части из них уже давно присутствовало ограничение для подростков, другие только сейчас разрешают входить лицам до 18 лет только в сопровождении взрослых или родителей.
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