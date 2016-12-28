В Нижегородской области водитель Mitsubishi сбил трех пешеходов

Водитель Mitsubishi сбил трёх пешеходов, так как управление вышло из под контроля. Он выехал на встречную полосу, а после машину просто занесло на строящийся путепровод, там он и сбил мужчин.Все пострадавшие находятся в больнице с травмами и переломами. 33-летний водитель ездит на автомобиле уже более 10-и лет.

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