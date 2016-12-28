В распоряжении следователей оказались кадры взлета и падения Ту-154

Видеозапись должна стать подсказкой к раскрытию истинной причины авиакатастрофы. В СМИ описаны несколько вариантов развития событий, но Минобороны на данный момент сообщило только одно: расшифровка первого «черного ящика» помогла сузить количество причин крушения.Поисковые службы продолжают осматривать место аварии. Работы продолжались всю ночь, несмотря на дождь. Осмотр осуществляется в глубинах моря, на берегу и с воздуха. В общем обследовано около 100 квадратных км и задействовано несколько тысяч людей. В операции участвуют не только специалисты, но и местные жители.В среду утром мемориал у моря заполнился еще большим количеством цветов. Практически весь пирс засыпан гвоздиками и цветами. Неравнодушные люди желают выразить свою скорбь. Некоторые жители приходят специально понаблюдать за поисковыми работами.Тем временем сотрудники Минобороны расшифровывают содержимое бортового самописца. По сведениям источника, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов. В записи переговоров ведется беседа о неправильной работе закрылков. Эти элементы на крыльях сработали не согласованно. В тот момент скорость Ту-154 была недостаточной для набора высоты, а подъемная сила была потеряна. Пилоты не смогли исправить ситуацию. В результате самолет упал в воду.Сотрудники силовых структур отметили, что по разговорам экипажа нельзя точно определить истинную причину крушения. Следком сделает окончательные выводы после проверки оставшихся двух «черных ящиков», которые еще не найдены.

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