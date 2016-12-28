В распоряжении следователей оказались кадры взлета и падения Ту-154

Следователи получили доступ к видеозаписи взлета и крушения Ту-154. Пока доступ к ней есть у ограниченного круга людей.
Видеозапись должна стать подсказкой к раскрытию истинной причины авиакатастрофы. В СМИ описаны несколько вариантов развития событий, но Минобороны на данный момент сообщило только одно: расшифровка первого «черного ящика» помогла сузить количество причин крушения.
Поисковые службы продолжают осматривать место аварии. Работы продолжались всю ночь, несмотря на дождь. Осмотр осуществляется в глубинах моря, на берегу и с воздуха. В общем обследовано около 100 квадратных км и задействовано несколько тысяч людей. В операции участвуют не только специалисты, но и местные жители. В среду утром мемориал у моря заполнился еще большим количеством цветов. Практически весь пирс засыпан гвоздиками и цветами. Неравнодушные люди желают выразить свою скорбь. Некоторые жители приходят специально понаблюдать за поисковыми работами. Тем временем сотрудники Минобороны расшифровывают содержимое бортового самописца. По сведениям источника, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов. В записи переговоров ведется беседа о неправильной работе закрылков. Эти элементы на крыльях сработали не согласованно. В тот момент скорость Ту-154 была недостаточной для набора высоты, а подъемная сила была потеряна. Пилоты не смогли исправить ситуацию. В результате самолет упал в воду. Сотрудники силовых структур отметили, что по разговорам экипажа нельзя точно определить истинную причину крушения. Следком сделает окончательные выводы после проверки оставшихся двух «черных ящиков», которые еще не найдены.
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