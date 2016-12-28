Авторизация
 
  • 11:42 – Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только 
  • 11:42 – Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154 
  • 11:36 – В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров 
  • 11:36 – Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году 


В распоряжении следователей оказались кадры взлета и падения Ту-154

Следователи получили доступ к видеозаписи взлета и крушения Ту-154. Пока доступ к ней есть у ограниченного круга людей.
В распоряжении следователей оказались кадры взлета и падения Ту-154


Видеозапись должна стать подсказкой к раскрытию истинной причины авиакатастрофы. В СМИ описаны несколько вариантов развития событий, но Минобороны на данный момент сообщило только одно: расшифровка первого «черного ящика» помогла сузить количество причин крушения.

Поисковые службы продолжают осматривать место аварии. Работы продолжались всю ночь, несмотря на дождь. Осмотр осуществляется в глубинах моря, на берегу и с воздуха. В общем обследовано около 100 квадратных км и задействовано несколько тысяч людей. В операции участвуют не только специалисты, но и местные жители.
В среду утром мемориал у моря заполнился еще большим количеством цветов. Практически весь пирс засыпан гвоздиками и цветами. Неравнодушные люди желают выразить свою скорбь. Некоторые жители приходят специально понаблюдать за поисковыми работами.
Тем временем сотрудники Минобороны расшифровывают содержимое бортового самописца. По сведениям источника, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов. В записи переговоров ведется беседа о неправильной работе закрылков. Эти элементы на крыльях сработали не согласованно. В тот момент скорость Ту-154 была недостаточной для набора высоты, а подъемная сила была потеряна. Пилоты не смогли исправить ситуацию. В результате самолет упал в воду.
Сотрудники силовых структур отметили, что по разговорам экипажа нельзя точно определить истинную причину крушения. Следком сделает окончательные выводы после проверки оставшихся двух «черных ящиков», которые еще не найдены.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164475-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 103
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 082
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 834
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 737
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 663
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 634
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 615
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 604
  • 0
Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только
  • 11:42
  • 0
  • 0
Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154
  • 11:42
  • 0
  • 0
В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров
  • 11:36
  • 0
  • 0
Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году
  • 11:36
  • 0
  • 0
Украинка взорвала Сеть откровенным видео с Кайли Дженнер
  • 11:28
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым 2017 годом Петуха: прикольные — в прозе и стихах
  • 11:27
  • 0
  • 0
Видео: в Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы‍
  • 11:27
  • 0
  • 0
В Петербурге исчезли городские и перехватывающие парковки
  • 11:22
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только
  • 11:42
  • 0
  • 0
Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154
  • 11:42
  • 0
  • 0
В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров
  • 11:36
  • 0
  • 0
Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году
  • 11:36
  • 0
  • 0
Украинка взорвала Сеть откровенным видео с Кайли Дженнер
  • 11:28
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым 2017 годом Петуха: прикольные — в прозе и стихах
  • 11:27
  • 0
  • 0
Видео: в Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы‍
  • 11:27
  • 0
  • 0
В Петербурге исчезли городские и перехватывающие парковки
  • 11:22
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров