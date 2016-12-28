Авторизация
 
  • 11:42 – Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только 
  • 11:42 – Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154 
  • 11:36 – В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров 
  • 11:36 – Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году 


В Мытищах проходят похороны первой жертвы катастрофы ТУ-154

На одном из кладбищ подмосковного района Мытищи проходят похороны одной из жертв авиакатастрофы ТУ-154. На церемонии присутствуют только родные и близкие погибшей.

В Мытищах проходят похороны первой жертвы катастрофы ТУ-154


На похороны Оксаны Бадрутдиновой посторонние люди не допускаются. Женщина при жизни занимала должность помощника Антона Губанкова, директора отдела культуры Минобороны РФ.

Напоминаем, что 25 декабря самолет Министерства обороны России упал в Черное море недалеко от города Сочи. Погибли 92 человека. Продолжаются поисковые работы и выясняются причины аварии.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164445-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4163
+0.00%
72.4776
-0.09%
1.1442
+0.32%
0.2090
+0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 103
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 082
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 834
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 737
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 663
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 634
  • 0
Очевидец рассказал о
  • 07:07
  • 615
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 604
  • 0
Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только
  • 11:42
  • 0
  • 0
Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154
  • 11:42
  • 0
  • 0
В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров
  • 11:36
  • 0
  • 0
Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году
  • 11:36
  • 0
  • 0
Украинка взорвала Сеть откровенным видео с Кайли Дженнер
  • 11:28
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым 2017 годом Петуха: прикольные — в прозе и стихах
  • 11:27
  • 0
  • 0
Видео: в Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы‍
  • 11:27
  • 0
  • 0
В Петербурге исчезли городские и перехватывающие парковки
  • 11:22
  • 0
  • 0
Салаты на Новый год 2017 с фото — в виде Петуха и не только
  • 11:42
  • 0
  • 0
Зачем самолету закрылки и могли ли они стать причиной крушения Ту-154
  • 11:42
  • 0
  • 0
В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров
  • 11:36
  • 0
  • 0
Пенсии-2017: чего ждать гражданам в следующем году
  • 11:36
  • 0
  • 0
Украинка взорвала Сеть откровенным видео с Кайли Дженнер
  • 11:28
  • 0
  • 0
Поздравления с Новым 2017 годом Петуха: прикольные — в прозе и стихах
  • 11:27
  • 0
  • 0
Видео: в Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы‍
  • 11:27
  • 0
  • 0
В Петербурге исчезли городские и перехватывающие парковки
  • 11:22
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров