В Мытищах проходят похороны первой жертвы катастрофы ТУ-154

На похороны Оксаны Бадрутдиновой посторонние люди не допускаются. Женщина при жизни занимала должность помощника Антона Губанкова, директора отдела культуры Минобороны РФ.Напоминаем, что 25 декабря самолет Министерства обороны России упал в Черное море недалеко от города Сочи. Погибли 92 человека. Продолжаются поисковые работы и выясняются причины аварии.

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