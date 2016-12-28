В Мытищах проходят похороны первой жертвы катастрофы ТУ-154

На одном из кладбищ подмосковного района Мытищи проходят похороны одной из жертв авиакатастрофы ТУ-154. На церемонии присутствуют только родные и близкие погибшей.
На похороны Оксаны Бадрутдиновой посторонние люди не допускаются. Женщина при жизни занимала должность помощника Антона Губанкова, директора отдела культуры Минобороны РФ.
Напоминаем, что 25 декабря самолет Министерства обороны России упал в Черное море недалеко от города Сочи. Погибли 92 человека. Продолжаются поисковые работы и выясняются причины аварии.
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