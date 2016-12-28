Крушение ТУ-154 в Сочи: появились первые записи с черных ящиков

Крушение ТУ-154 видео: появились первые записи с черных ящиков Следственный комитет РФ допросил очевидцев падения Ту-154 в Сочи. Снявший видео человек также опрошен. И самое главное — появились первые записи с черных ящиков, передает gazeta.kg.
— Помимо этого видео изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами, — рассказали в СК.
Образцы топлива, которым заправлялся авиалайнер отправлены на исследование. Назначено проведение молекулярно-генетических, несколько десятков судебно-медицинских и прочих экспертиз.
Крушение ТУ-154 видео: фото и видео падения Ту-154 в Сочи 25 декабря попали в сеть, очевидец допрошен. Специалисты детально осмотрели местность от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета Ту-154. Для установления свидетелей происшествия следователи провели подомовой и поквартирный обход, передает пресс-служба СКР.
Напомним, в Сочи 25 декабря разбился авиалайнер Минобороны РФ Ту-154. На борту находились 92 человека: военные, представители российских СМИ и артисты ансамбля имени Александрова. Обнаружены обломки самолета и тела жертв.
СК возбудил уголовное дело. На месте работают специалисты. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования
Крушение ТУ-154 последние новости: первые записи с бортового самописца
Последние новости. Завершен предварительный анализ записей одного из «черных ящиков» разбившегося самолета Ту-154.
Выводы специалистов центра ВВС Минобороны подтверждают версию об ошибке пилотирования. Версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной».
Расшифровка речевого самописца пассажирского самолета Ту-154, упавшего в Черное море, дала информацию о том, что происходило в кабине пилотов перед падением машины.
Последними словами пилотов авиалайнера было восклицание о несиправности закрылков самолета, затем слышен сигнал о сближении с землей и крик: «Командир, мы падаем!».
Опубликован следующий текст расшифровки переговоров экипажа:
— …Скорость 300… (Неразборчиво.)
— (Неразборчиво.) — Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, ё-мое!
(Звук резкого сигнала.)
— Закрылки, с… ка, чё за х… ня!
— Высотометр!
— Нам… (Неразборчиво.)
(Звук сигнала об опасном сближении с землёй.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ
Крушение ТУ-154 видео: фото и видео падения Ту-154 в Сочи 25 декабря попали в сеть, очевидец допрошен. Тем не менее, источник информации пояснил, что только по фразам экипажа нельзя установить причины катастрофы, так как разговор может быть отражением субъективного восприятия ситуации и ошибочной оценки неисправностей. Однако звуки автоматической речевой сигнализации, которые слышны в аудиозаписи, пока подтверждают слова пилотов.
Уточняется, что положение закрылков влияет на подъемную силу крыла на малых скоростях. Тем не менее, пока рано утверждать, в чем заключалась причина катастрофы.
Не исключено, что параметрический самописец, найденный на месте трагедии, но пока не доставленный в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, позволит сделать более точное заключение о подробностях катастрофы.
Расшифровка бортовых самописцев разбившегося Ту-154 может занять две недели, заявил бывший первый заместитель главкома ВВС Петр Белоноженко, который неоднократно проводил подобные расследования.
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