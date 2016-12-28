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Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видео

Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видео

gazeta.kg

Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видеоВ Сети появилась запись последнего сеанса связи с пилотами самолета Министерства обороны Российской Федерации Ту-154, который утром сегодня, 25 декабря, потерпел крушение над Черным морем, сообщает gazeta.kg.

Запись разместил в социальной сети YouTube пользователь под ником sersed21 (правда, пока не проверена ее подлинность).

Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видео

По его словам, 32-летняя сотрудница Черноморского центра организации воздушного движения Юлия Самодурова стала последней, кто разговаривал с командиром экипажа по радиосвязи перед тем, как лайнер с бортовым номером 85572 рухнул в воду.

Авиадиспетчер передала данные о погоде и другие условия вылета. В конце аудиозаписи диспетчеры пытались связаться с экипажем самолета, но ответа не получили. Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные. Через некоторое время диспетчеры пытаются связаться с экипажем, однако те больше не выходят на связь.

Отметим, подлинность переговоров официально не подтверждена.


Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видео Также стало известно, что приоритетной версией крушения Ту-154 под Сочи стала «техническая неисправность». Об этом заявили в экстренных службах.

Она «вышла на первый план», уточнил источник. По его словам, ошибка пилотов «маловероятна» — они имели «большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов». Условия погоды в районе крушения также были «благоприятными для выполнения полета», добавил источник.

По его словам, версия теракта «практически исключается».

Минобороны, в свою очередь, заявило, что самолетом управлял опытный пилот Роман Волков. Он — летчик первого класса с общим налетом более трех тысяч часов, подчеркнули в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью видео. Глава государства также поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения Ту-154.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи унесло жизни 92 человек, в том числе 64 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, девяти журналистов телеканалов «Звезда», Первый и НТВ, известной правозащитницы и медика Елизаветы Глинки (доктора Лизы), а также военных и членов экипажа.

26 декабря в РФ объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, самолет Ту-154, разбившийся под Сочи, был выпущен в 1983 году и прошел последний ремонт прошел в декабре 2014 года, им управлял опытный летчик первого класса Роман Волков.

Среди членов экипажа в списке числятся также капитан Ровенский А. С., подполковник Петухов А. Н., капитан Мамонов А. В., майор Трегубов В. А. и старшие лейтенанты Парикмахеров В. Н., Сушков B. C. и Суханов А. О.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164421-news.html
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