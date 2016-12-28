Радикалы "Правого сектора" у консульства в Одессе уничтожили цветы и записки в память о жертвах Ту-154

Возложенные жителями Одессы цветы возле консульства в память о погибших россиянах в результате авиакатастрофы Ту-154 были уничтожены радикалами "Правого сектора" (деятельность запрещена в России). Были выброшены в мусор также и трогательные записки о скорби и солидарности, об этом инциденте на своей странице в Facebook поведал руководитель одесского отделения организации Сергей Стерненко.
По обнародованным данным, на кованой ограде российского консульства в Одессе на замену письмам от неравнодушных жителей города стали появляться издевательские и оскорбительные надписи, которыми была высмеяна произошедшая трагедия, в результате которой лишились жизни десятки граждан.
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