Очевидцы крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости о причинах катастрофы

Согласно последним новостям о ходе расследования крушения Ту-154 в Сочи, причиной катастрофы послужила техническая неисправность, связанная с неубранными закрылками. Пилоты до последнего пытались спасти воздушное судно, но сделать это так и не удалось.Несколько часов назад были расшифрованы черные ящики, с помощью чего стали известные последние слова пилота. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования. Впрочем, следователи склоняются к первой версии трагедии.Согласно данным с бортового самописца, поначалу оба пилота растерялись, однако потом они до последнего пытались спасти самолет. "Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", - рассказал источник.Вместе с этим эксперты добавляют, что полагаться только лишь на комментарии пилотов никак нельзя. Их версию трагедии еще предстоит тщательным образом проверить. "Это может быть субъективный взгляд со стороны экипажа, который, правда, подтверждает записанный звук автоматической речевой сигнализации, оповещающий экипаж о превышении угла атаки", - заметил специалист, знакомый с ходом расследования.Звук, о котором идет речь, - характерный сигнал автоматической системы оповещения. "Он срабатывает при потере скорости или когда крыло находится на полном нагружении и больше самолет поднять не может", - рассказал летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.Также отмечается, что технические трудности с закрылками могут привести к потере управления самолетом. Магомед Толбоев объяснил растерянность пилотов тем, что крушение самолета при таких обстоятельствах "происходит очень быстро, и многие летчики просто не знают, что делать в такой ситуации. Это касается не только военных летчиков, но и гражданских".Тем временем, установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, - сказала она. - Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами».Потерпевшими по делу о крушении самолета уже признаны более 90 человек. Она также отметила, что «для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета».Напомним, самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека - музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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