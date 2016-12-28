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На проспекте Обуховской Обороны на 8-месячную девочку и её брата упало зеркало

На проспекте Обуховской Обороны на 8-месячную девочку и её брата упало зеркало. Детям предоставлена была необходимая медицинская помощь, после чего они отправились домой.

На проспекте Обуховской Обороны на 8-месячную девочку и её брата упало зеркало


В этот вторник поступил вызов в больницу имени Раухфуса. Двое детей получили различные травмы, вследствие того, что на них упало зеркало. Вся необходимая помощь была предоставлена, и девочку с братом отправили домой.

Родители объяснили, что происшествие произошло дома.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164381-news.html
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Мужское / женское последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
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Место встречи на НТВ выпуск (28 12 2016) смотреть онлайн
  • 08:36
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Прямой эфир выпуск 28/12/2016 Россия 1 смотреть онлайн
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Место встречи на НТВ выпуск (28 12 2016) смотреть онлайн
  • 08:36
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Прямой эфир выпуск 28/12/2016 Россия 1 смотреть онлайн
  • 08:36
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Говорим и показываем последний выпуск (28.12.2016) смотреть онлайн
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