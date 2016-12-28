На проспекте Обуховской Обороны на 8-месячную девочку и её брата упало зеркало

В этот вторник поступил вызов в больницу имени Раухфуса. Двое детей получили различные травмы, вследствие того, что на них упало зеркало. Вся необходимая помощь была предоставлена, и девочку с братом отправили домой.Родители объяснили, что происшествие произошло дома.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164381-news.html