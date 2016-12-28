Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика

Согласно предварительному анализу из тех данных, что имеются в черном ящике разбившегося в районе Сочи самолета Ту-154, подтверждается версия катастрофа, связанная с ошибкой пилотирования. К настоящему моменту установлены и допрошены свидетели трагедии.Из названных ФСБ России рабочих версий крушения Ту-154 - попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета - выделена единственная приоритетная. В этом помог предварительный анализ черного ящика. Благодаря первичному анализу данных бортового самописца Ту-154 удалось сузить перечень возможных причин крушения, сообщили в Минобороны России."Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - поведал осведомленный источник Незадолго до этого другой собеседник агентства сообщил, что самолет потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силы крыла.Специалисты Минобороны провели анализ одного из самописцев Ту-154, упавшего в Черное море, поведал источник, близкий к следствию. Так, согласно расшифровке переговоров пилотов, разговор прерывается восклицанием: «Закрылки, сука! Командир, падаем!»Источника также добавил, что пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета, а работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.Сложность в расшифровке для экспертов представляет большое количество посторонних шумов, присутствующих на записи. Так, часть фраз и слов легко читаемы, однако, возможно, ключевые, скрываются за громким звуком сигнализаций.— ...Скорость 300... (Неразборчиво.)— (Неразборчиво.)— Забрал стойки, командир.— (Неразборчиво.)— Ух, ё-мое!(Звучит резкий сигнал.)— Закрылки, сука, чё за х**ня!— Высотометр!— Нам... (Неразборчиво.)(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)— (Неразборчиво.)— Командир, мы падаем!КОНЕЦ ЗАПИСИНапомним, самолет Ту-154, летевший из аэропорта Адлера в город Латакия (Сирия) утром в воскресенье, 25 декабря, упал в Черное море. На борту воздушного судна находились 92 человека - музыканты ансамбля имени Александрова, военные, журналисты трех федеральных телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

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