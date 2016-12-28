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Крушение Ту-154 в Сочи: очевидцы рассказали подробности трагедии, как падал самолет

Крушение Ту-154 в Сочи: очевидцы рассказали подробности трагедии, как падал самолет
Авиакатастрофа, произошедшая несколько дней назад в Сочи с военным самолетом Ту-154, обрастает новыми подробностями и деталями. Происходит это по мере течения расследования, а также опроса появившихся очевидцев трагедии.

Один из очевидцев крушения Ту-154 раскрыл детали о тех событиях, которые предшествовали столкновению воздушной машины с поверхностью воды Черного моря. Он пояснил, что действия экипажа самолета свидетельствовали о том, что члены экипажа до последнего пытались посадить воздушное судно на водную гладь.

В частности, некоторые подробности о тех роковых событиях поведал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ России, находившийся в момент катастрофы на катере рядом с Сочи. Он пояснил, что самолет, вылетевший несколько минут назад из аэропорта Адлера, вместо того, чтобы набирать высоту стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто намеревался приземлись в Черном море.

Кроме того, изъяты видеозаписи приземления Ту-154 в Сочи, его руления на стоянку и прохождения пограничного контроля пассажирами. Правоохранители выполняли подомовой и поквартирный обход для поиска свидетелей.

Также в СК сообщили об обнаружении нескольких тысяч предметов одежды, личных вещей и документов пассажиров самолета. Тела направлены в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы» на опознание. Потерпевшими по данному делу признано более 90 человек.

Ранее источник рассказал, что при падении самолет шел с большим углом тангажа, а при повороте направо произошло сваливание воздушного судна. После этого Ту-154 столкнулся с водой с левым креном на скорости 510 км/ч.

Напомним, найдены все три черных ящика упавшего самолета. Основной уже доставили в ЦНИИ Минобороны в подмосковных Люберцах. Ту-154 разбился утром в воскресенье, на борту находились 92 человека.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164330-news.html
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