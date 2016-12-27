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Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости

informvest.net

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дело о крушении вылетевшего из Сочи в Латакию Ту-154.

В СК напомнили, что со дна Черного моря уже подняли несколько обломков воздушного судна, среди которых – бортовой самописец. Его доставили в Москву для расшифровки. Были найдены новые свидетели крушения.

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости. «Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи», — сообщили в СК.

Также были изъяты видеозаписи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи. Ранее в интернете появилась видеозапись падения Ту-154 в Черное море с видеорегистратора ФСБ. На кадрах яркая вспышка в небе. Эта вспышка говорит о том, что в воздухе произошел взрыв.



Кроме того, «получены образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета», назначены соответствующие исследования. Также назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Отмечается, что потерпевшими по делу признано более 90 человек.

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости. В данный момент проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна, сообщают федеральные информационные агентства, ссылаясь на свои источники в оперативном штабе. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне.

По словам специалистов, состояние черных ящиков, которые были обследованы с помощью технических средств, — приемлемое, они подлежат расшифровке.

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости. «Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна», — сказал источник.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву.



Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости. Ранее стало известно, что появилась приоритетная версия авиакатастрофы, согласно которой лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Еще утром эта версия строилась на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря, но, повторимся, появились новые свидетели. Кто они, не разглашается.



Напомним, во время крушения самолета погибли 92 человека.



Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
informvest.net
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости

Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости
Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости




Авиакатастрофа в Сочи 2016: видео взрыва, запись, фото погибших, последние новости


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164195-news.html
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