Версии крушения Ту-154 под Сочи, черные ящики

Эксперты начали работать с бортовым самописцем — informvest.netЭксперты НИИ ВКС начали расшифровку параметрического самописца с борта самолета Ту-154, потерпевшего крушение в водах Черного моря. Также на поверхность были подняты части фюзеляжа упавшего самолета, фрагмент хвоста и хвостового оперения.Во вторник в НИИ ВКС началась расшифровка одного из бортовых самописцев, поднятого со дна Черного моря вместе с обломками разбившегося самолета Ту-154. Об этом сообщает informvest.net, ссылаясь на министра транспорта РФ Максима Соколова.Максим Соколов отметил, что бортовой самописец сохранил информацию о параметрах работы самолета на протяжении всего полета вплоть до последних минут перед крушением.По словам главы Минтранса, обломки были найдены на расстоянии 1,5 км от берега. «Часть фрагментов самолета, включая фюзеляж, шасси, двигатель и другие элементы конструкции самолета уже подняты и доставлены на берег», — сообщил Соколов. По его словам, эксперты в ближайшее время начнут исследование обломков.Также сообщается, что водолазы обнаружили второй «черный ящик». По оценке специалистов, состояние самописца удовлетворительное, его данные подлежат расшифровке.Позже стало известно, что на дне моря обнаружили часть хвоста и хвостового оперения упавшего Ту-154.. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сказала журналистам, что сейчас следователи опрашивают очевидцев крушения лайнера. Их круг уже удалось установить. Приоритетные версии происшествия Следственный Комитет выделять не стал, ссылаясь на тайну следствия, а также раннюю стадию расследования. Но возможные версии назвал Центр общественных связей ФСБ РФ, выделив 4 основные. «Главными рабочими версиями остаются: некачественное топливо, повлекшее отказ работы двигателей, попадание посторонних предметов в двигатель, ошибка пилотирования и технеисправность воздушного судна», — сказали в ФСБ.Согласно данным ведомства, фактов и признаков, которые указывали бы на то, что причиной трагедии мог быть террористический акт либо диверсия на борту, на данный момент нет.. В деле появился важный свидетель — сотрудник береговой охраны ФСБ. Если взять во внимание его рассказ, получается, что воздушное судно начало разбег с самого края полосы, так как диспетчер, видимо, не был убежден, что обычного разбега будет достаточно. По плану полета лайнер, оказавшись над водой, должен был выполнить 2 правых поворота и после этого вернуться к береговой линии. Однако то-то пошло не так, и уже на 1-м развороте самолет свалился в воду. Судя по всему, самолет действительно нырнул носом, так как в момент удара об воду крылья не оторвало.. Самолет Ту-154, следовавший на базу Хмеймим в Сирии, упал в Черное море через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди жертв трагического инцидента – общественный деятель Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских телеканалов.

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