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Что рассказал очевидец крушения ТУ-154

Что рассказал очевидец крушения ТУ-154

informvest.net

У следствия по делу о крушении самолета Ту-154 появился свидетель. Им стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи, сообщает informvest.net.

Что рассказал очевидец крушения ТУ-154

По данным источников «Коммарсанта», близких к расследованию, пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП. Он поведал, что ранним утром в воскресенье видел самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, который вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку.
Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Что рассказал очевидец крушения ТУ-154. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолетдетель задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Опрошенные изданием специалисты считают, что подобное могло произойти в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Добавим, что ранее, еще до появления свидетеля, специалисты сошлись во мнении, что разрушения хвостовой части российского самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду. Между тем в Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что некоторые погибшие в результате крушения российского самолета Ту-154 были в спасательных жилетах.

Что рассказал очевидец крушения ТУ-154. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, потерпевший катастрофу 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 км/ч, в момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», — рассказал источник.

Что рассказал очевидец крушения ТУ-154. Напомним, российский военный самолет Ту-154, который следовал в Сирию, разбился в районе Сочи после первых двух минут полета. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, а также группы российских федеральных телеканалов.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164193-news.html
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