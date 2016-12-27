В Якутии вахтовики на Уралах намеренно задавили медведя видео

informvest.netВ Сети появилось жуткое видео, на котором в Якутии вахтовики на грузовиках «Урал» давят медведя. В министерстве охраны природы республики начали проверку.На кадрах видно, как водитель «Урала» несколько раз переезжает медведя, но зверь старается подняться на лапы; к машине подъезжает второй «Урал», который прижимает медведя к земле; он отчаянно пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков бьет железным прутом животное в голову; медведь уже не двигается.Когда ролик был выложен в интернет, его просмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.Якутская полиция установила, что на видео с жестокой расправой над медведем запечатлены местные жители. Как отметила Волк, МВД Якутии сейчас устанавливает виновных, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» предусматривает до двух лет лишения свободы. Зоозащитники требуют ужесточить эту статью уголовного кодекса. Массовые пикеты в поддержку этой идеи прошли в разных городах России после огласки истории с жестокими убийствами домашних животных в Хабаровске. По данным следствия, летом этого года две 17-летние девушки убили не менее 15 собак, кошек и голубей.

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