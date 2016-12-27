В Якутии вахтовики на Уралах намеренно задавили медведя видео В Сети появилось жуткое видео, на котором в Якутии вахтовики на грузовиках «Урал» давят медведя. В министерстве охраны природы республики начали проверку.
На кадрах видно, как водитель «Урала» несколько раз переезжает медведя, но зверь старается подняться на лапы; к машине подъезжает второй «Урал», который прижимает медведя к земле; он отчаянно пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков бьет железным прутом животное в голову; медведь уже не двигается. Когда ролик был выложен в интернет, его просмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. «Дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно», — сказал он.
Якутская полиция установила, что на видео с жестокой расправой над медведем запечатлены местные жители. Как отметила Волк, МВД Якутии сейчас устанавливает виновных, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Статья 245 УК «Жестокое обращение с животными» предусматривает до двух лет лишения свободы. Зоозащитники требуют ужесточить эту статью уголовного кодекса. Массовые пикеты в поддержку этой идеи прошли в разных городах России после огласки истории с жестокими убийствами домашних животных в Хабаровске. По данным следствия, летом этого года две 17-летние девушки убили не менее 15 собак, кошек и голубей.
В Якутии вахтовики на Уралах намеренно задавили медведя видео
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164192-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.