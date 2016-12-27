Генпрокуратура собирается заняться высказываниями Божены Рынски

informvest.netГенеральная прокуратура России намерена заняться высказываниями скандальной блогерши и журналистки Божены Рынски. Официальный запрос в ведомство направил член ОП Артем Кирьянов, сообщает новостной портал informvest.net.Напомним, что Божена Рынска, узнав о крушении самолета Ту-154 над Черным морем в Сочи, выразила откровенную радость в связи со смертью журналистов канала НТВ. Блогер поблагодарила Бога за «бонус в виде НТВошек», посожалела о гибели хора ансамбля имени Александрова, а также подчеркнула, что хотела бы, чтобы на борту было только НТВ…Естественно, реакция общества была предсказуемой. Люди возмущены до предела высказываниями Божены Рынски, они не выбирают высказываний и самое мягкое пожелание, которое адресуют ей в связи с этим — гореть в аду. В Сети появилась петиция о лишении скандально известной журналистки российского гражданства. На сию минуту ее подписали уже более 80 тысяч человек, тогда как для того, чтобы ее рассмотрели власти, необходимо 100 тысяч. С большой долей вероятности можно говорить о том, что сегодня эта цифра будет достигнута.А тем временем высказываниями Божены Рынски заинтересовалась Генпрокуратура, получив официальное обращение от члена общественной палаты Артема Кирьянова. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, ГП рассмотрит запрос в сроки, установленные законодательствам. Посту Божены Рынски в ФБ будет дана правовая оценка. Если в публикации журналистки на Facebook специалисты обнаружат явные признаки нарушения законов РФ, реакция ведомства будет незамедлительной. Божену немедленно привлекут к ответственности.Стоит отметить, что после реакции общества на громкое высказывание Рынска начала строчить свои посты на регулярной основе, но после того, как стало известно об обращении в Генпрокуратуру и вмешательства руководства соцсети, написала, что намерена ограничить доступ к своим постам.

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