Генпрокуратура собирается заняться высказываниями Божены Рынски

informvest.net
Генеральная прокуратура России намерена заняться высказываниями скандальной блогерши и журналистки Божены Рынски. Официальный запрос в ведомство направил член ОП Артем Кирьянов, сообщает новостной портал informvest.net.
Напомним, что Божена Рынска, узнав о крушении самолета Ту-154 над Черным морем в Сочи, выразила откровенную радость в связи со смертью журналистов канала НТВ. Блогер поблагодарила Бога за «бонус в виде НТВошек», посожалела о гибели хора ансамбля имени Александрова, а также подчеркнула, что хотела бы, чтобы на борту было только НТВ…
Естественно, реакция общества была предсказуемой. Люди возмущены до предела высказываниями Божены Рынски, они не выбирают высказываний и самое мягкое пожелание, которое адресуют ей в связи с этим — гореть в аду. В Сети появилась петиция о лишении скандально известной журналистки российского гражданства. На сию минуту ее подписали уже более 80 тысяч человек, тогда как для того, чтобы ее рассмотрели власти, необходимо 100 тысяч. С большой долей вероятности можно говорить о том, что сегодня эта цифра будет достигнута.
А тем временем высказываниями Божены Рынски заинтересовалась Генпрокуратура, получив официальное обращение от члена общественной палаты Артема Кирьянова. По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, ГП рассмотрит запрос в сроки, установленные законодательствам. Посту Божены Рынски в ФБ будет дана правовая оценка. Если в публикации журналистки на Facebook специалисты обнаружат явные признаки нарушения законов РФ, реакция ведомства будет незамедлительной. Божену немедленно привлекут к ответственности.
Стоит отметить, что после реакции общества на громкое высказывание Рынска начала строчить свои посты на регулярной основе, но после того, как стало известно об обращении в Генпрокуратуру и вмешательства руководства соцсети, написала, что намерена ограничить доступ к своим постам.
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