Крушение Ту-154 в Сочи 25 декабря 2016: причины, последние новости, число найденных жертв

informvest.netУже двое суток не прекращаются поисковые работы на месте авиакатастрофы военного борта Ту-154 в водах Черного моря. На месте трагедии работают десятки кораблей, большое количество специализированной техники и несколько тысяч человек, сообщает портал informvest.net.У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы. Сотрудникам МЧС удалось достать из воды останки порядка 80 пассажиров рухнувшего Ту-154. Кроме того, спасатели обнаружили еще несколько фрагментов самолета на дне Черного моря. В 1,8 километрах от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность.Водолазам уже удалось обнаружить большие фрагменты фюзеляжа лайнера начиная от его крыльев и заканчивая хвостом. Чтобы поднять обломки на поверхность, к месту обнаружения направлена специальная техника. Обнадеживает тот факт, что именно в хвостовой части самолета находились бортовые самописцы. Уже понятно, что хвост борта сильно поврежден, что свидетельствует по мнению экспертов о попытке капитана посадить самолет на воду. Буквально недавно был обнаружен бортовой самописец. Основной.. Первый «черный ящик» потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154 найден на глубине 17 метров и поднят на поверхность, сообщил источник в силовых структурах.«В 8:48 обнаружили и подняли на поверхность первый «черный ящик» Ту-154″, — сообщили в Минобороны и добавили, что самописец доставят на расшифровку в ЦНИИ ВВС в Подмосковье.Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег.Данные «черных ящиков» помогут специалистам установить причины трагедии. В настоящее время основные версии, которые рассматривает ФСБ — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили. Отметим, что появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.Уже установлена личность двух человек. Одна жертва капитан судна Роман Волков, которого смогли идентифицировать по знакам отличия. Личность второй установленной жертвы пока не оглашается. Вся процедура опознания проводится в центре криминалистических экспертиз Минобороны РФ.informvest.net

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