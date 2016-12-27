Петиция против Божены Рынска подписать на change org

informvest.netНа портале change.org продолжается сбор подписей под петицией с требованием лишить гражданства РФ светского обозревателя Божену Рынску, сообщает informvest.net.Обращение появилось после того, как Рынска опубликовала в Facebook сообщение, в котором, выразив сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, поглумилась над смертью журналистов НТВ.«Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…. ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска на своей странице в Facebook. Она добавила, что знает ответ на вопрос «почему».. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти слова Рынски – «уродливое проявление сумасшествия» и самая жесткая реакция общества в этом случае понятна.может любой желающий. Это дело нескольких секунд.Размещенная на специализированном портале change.org петиция, автор который требует лишить журналиста Божену Рынска гражданства и выдворить ее из России за циничные высказывания о жертвах катастрофы Ту-154, набрала уже больше 75 тыс. подписей.Цель автора — рассмотрение инициативы президентом РФ Владимиром Путиным и Госдумой.Представители Генеральной прокуратуры России планируют дать правовую оценку постам Божены Рынской в соцсетях, которые были опубликованы после крушения Ту-154. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.Как отмечается, соответствующее решение было принято после обращения члена Общественной палаты РФ Артёма Кирьянова в Генпрокуратуру.— Запрос Артёма Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынской в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы, — отметил Куренной.. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что её действиям будет дана правовая оценка. Если правоохранители обнаружат признаки нарушения закона, примут все необходимые меры.

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