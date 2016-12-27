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Петиция против Божены Рынска подписать на change org

Петиция против Божены Рынска подписать на change org

informvest.net

На портале change.org продолжается сбор подписей под петицией с требованием лишить гражданства РФ светского обозревателя Божену Рынску, сообщает informvest.net.

Петиция против Божены Рынска подписать на change org

Обращение появилось после того, как Рынска опубликовала в Facebook сообщение, в котором, выразив сожаление в связи с гибелью ансамбля имени Александрова в результате крушения Ту-154, поглумилась над смертью журналистов НТВ.

«Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…. ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», — написала Рынска на своей странице в Facebook. Она добавила, что знает ответ на вопрос «почему».

Петиция против Божены Рынска подписать на change org. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти слова Рынски – «уродливое проявление сумасшествия» и самая жесткая реакция общества в этом случае понятна.
Петиция против Божены Рынска подписать на change org может любой желающий. Это дело нескольких секунд.

Размещенная на специализированном портале change.org петиция, автор который требует лишить журналиста Божену Рынска гражданства и выдворить ее из России за циничные высказывания о жертвах катастрофы Ту-154, набрала уже больше 75 тыс. подписей.

Петиция против Божены Рынска подписать на change org. Цель автора — рассмотрение инициативы президентом РФ Владимиром Путиным и Госдумой.

Представители Генеральной прокуратуры России планируют дать правовую оценку постам Божены Рынской в соцсетях, которые были опубликованы после крушения Ту-154. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как отмечается, соответствующее решение было принято после обращения члена Общественной палаты РФ Артёма Кирьянова в Генпрокуратуру.

— Запрос Артёма Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынской в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарском крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы, — отметил Куренной.

Петиция против Божены Рынска подписать на change org. Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что её действиям будет дана правовая оценка. Если правоохранители обнаружат признаки нарушения закона, примут все необходимые меры.


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