Петиция против Божены Рынска подписать на change org где и как

informvest.netЗа минувшую ночь стремительно выросло количество россиян, высказавшихся в пользу лишения гражданства скандально известной светской львицы и обозревателя Божены Рынски из-за ее высказываний о погибших в катастрофе рейса Ту-154. Под петицией на сайте change.org подписались уже 75 484 человека, и это количество растет с каждой минутой, сообщает портал informvest.net.Напомним, после падения Ту-154, на борту которого находились почти все участники военного ансамбля имени Александрова, Божена Рынска на своей странице Facebook порадовалась гибели журналистов НТВ, летевших на том же самолете, подчеркнув, что у нее с ними личные счеты. Заявление и без того одиозной Рынски вызвало осуждение во всех слоях российского общества. «Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова…. весь! Нет бы весь борт НТВ…. ну почему именно музыканты?! Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала она.Отвечая на возмущена пользователей в комментариях, она заявила, что сотрудники НТВ — «не люди», и пожелала им «дохнуть в страшных мучениях».Это уже далеко не первый конфликт Рынска — НТВ. В 2014 году обозреватель была приговорена к году исправительных работ за избиение корреспондента канала и повреждение его видеокамеры.После комментариев Божены Рынски, которые не хочется публиковать и комментировать, о крушении самолета ТУ-154 в Интернете появилась петиция о ее лишении гражданства. Где? Подписать данную петицию можно по следующему адресу: change.org. Как? Очень просто. Необходимо просто кликнуть мышкой в знак согласия. Инициаторы сбора подписей выступают с требованием, чтобы журналистку Божену Рынску, которая увидела в трагедии с гибелью сотрудников съемочной службы НТВ повод для радости, лишили не только российского гражданства, но и выдворили из страны, при этом оставив без возможности когда-либо вернуться в Россию.Ранее предложение лишить за такие слова Божену гражданства и ввести в Уголовный кодекс соответствующую статью выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов. «Необходимо чтобы была четкая статья. Если ты в отношении погибших людей омерзительные высказывания себе позволяешь, то общество тебя будет наказывать» — пояснил он.. В России онлайн-петиции рассматриваются властями в том случае, если они набрали как минимум 100 тысяч подписей на портале «Российская общественная инициатива». Группа экспертов, наделенная правом рекомендовать Госдуме петиции к рассмотрению, анализирует такие обращения.

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