Полиция разыскивает в Калининграде пропавшего 15-летнего подростка

Отец мальчика сделал обращение в полицию спустя четыре дня, как его сын пропал. Подростку на вид 15-16 лет, у Максима Маркелова тёмно-русые волосы. Сообщается, что Максим не впервые исчезает из дома, так, правоохранители уже искали мальчика 6 ноября нынешнего года.Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просьба сообщить о нем по номеру 02.

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