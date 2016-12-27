Полиция разыскивает в Калининграде пропавшего 15-летнего подростка

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего подростка в Калининграде. 15-летний Максим Маркелов 20 декабря ушёл из дома, расположенного по улице Чекистов и до настоящего времени не вернулся.
Отец мальчика сделал обращение в полицию спустя четыре дня, как его сын пропал. Подростку на вид 15-16 лет, у Максима Маркелова тёмно-русые волосы. Сообщается, что Максим не впервые исчезает из дома, так, правоохранители уже искали мальчика 6 ноября нынешнего года. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просьба сообщить о нем по номеру 02.
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